Ящик для инструментов Blocker Expert 16 ПЦ 3730

Ящик для инструментов BLOCKER Expert 16 предназначен для хранения крепежа и различных мелочей. Это профессиональная модель, оснащенная металлическим замком. На крышке располагаются 2 небольших контейнера, куда можно поместить дополнительный набор сверил, фурнитуру, комплект для ухода за электроинструментом и прочий инвентарь.

Преимущества