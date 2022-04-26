Ящик для инструментов Blocker Expert 16 ПЦ 3730
Арт. X2815557
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|410
- Ящик для инструментов BLOCKER Expert 16 предназначен для хранения крепежа и различных мелочей. Это профессиональная модель, оснащенная металлическим замком. На крышке располагаются 2 небольших контейнера, куда можно поместить дополнительный набор сверил, фурнитуру, комплект для ухода за электроинструментом и прочий инвентарь.
Преимущества
- Обладает большой вместимостью, которая позволяет расположить внутри необходимое количество ручного инструмента
- Большая вместимость