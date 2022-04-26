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Ящик для инструментов Blocker Expert 16 ПЦ 3730
5.0
2
1 500 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker Expert 16 ПЦ 3730
    Арт. X2815557
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Blocker Expert 16 ПЦ 3730
    Ящик для инструментов Blocker Expert 16 ПЦ 3730
      Ящик для инструментов Blocker Expert 16 ПЦ 3730
      Ящик для инструментов Blocker Expert 16 ПЦ 3730

      Ящик для инструментов Blocker Expert 16 ПЦ 3730

      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2815557
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		410
      Все характеристики
      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструментов BLOCKER Expert 16 предназначен для хранения крепежа и различных мелочей. Это профессиональная модель, оснащенная металлическим замком. На крышке располагаются 2 небольших контейнера, куда можно поместить дополнительный набор сверил, фурнитуру, комплект для ухода за электроинструментом и прочий инвентарь.

        Преимущества

        • Обладает большой вместимостью, которая позволяет расположить внутри необходимое количество ручного инструмента
        • Большая вместимость 