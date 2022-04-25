Ящик для инструментов Blocker Expert 22 ПЦ 3732-1
Арт. X2815559
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|560
- Ящик для инструментов Blocker Expert 22 предназначен для хранения инструментов и различных принадлежностей. Ящик пригодится для использования дома, на даче, в гараже, мастерской, в автомобиле.
Преимущества
- Оснащен металлическими замками, которые выдерживают повышенные нагрузки
- Есть ручка для переноски и внутренний лоток