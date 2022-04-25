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Ящик для инструментов Blocker Expert 22 ПЦ 3732-1
4.5
2
2 650 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker Expert 22 ПЦ 3732-1
    Арт. X2815559
    4.5
    2
    Ящик для инструментов Blocker Expert 22 ПЦ 3732-1
    Ящик для инструментов Blocker Expert 22 ПЦ 3732-1
    Ящик для инструментов Blocker Expert 22 ПЦ 3732-1
      Ящик для инструментов Blocker Expert 22 ПЦ 3732-1
      Ящик для инструментов Blocker Expert 22 ПЦ 3732-1
      Ящик для инструментов Blocker Expert 22 ПЦ 3732-1

      Ящик для инструментов Blocker Expert 22 ПЦ 3732-1

      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2815559
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		560
      Все характеристики
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструментов Blocker Expert 22 предназначен для хранения инструментов и различных принадлежностей. Ящик пригодится для использования дома, на даче, в гараже, мастерской, в автомобиле.

        Преимущества

        • Оснащен металлическими замками, которые выдерживают повышенные нагрузки
        • Есть ручка для переноски и внутренний лоток