Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ящик для инструментов Blocker Master Economy 12 ПЦ 3707
5.0
2
Найти аналог
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Blocker Master Economy 12 ПЦ 3707
    Арт. X2815566
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Blocker Master Economy 12 ПЦ 3707
    Ящик для инструментов Blocker Master Economy 12 ПЦ 3707
      Ящик для инструментов Blocker Master Economy 12 ПЦ 3707
      Ящик для инструментов Blocker Master Economy 12 ПЦ 3707

      Ящик для инструментов Blocker Master Economy 12 ПЦ 3707

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2815566
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      Не забудьте купить

      59211-4С Батарейка ЗУБР "Супер" тип ААА 4шт
      Нет в наличии
      5.0
      59211-4С Батарейка ЗУБР "Супер" тип ААА 4шт
      Смотреть

      С этим товаром смотрят

      59211-4С Батарейка ЗУБР "Супер" тип ААА 4шт
      Нет в наличии
      5.0
      59211-4С Батарейка ЗУБР "Супер" тип ААА 4шт
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 12" принадлежит к разряду "спартанских" товаров. При создании этой серии производители сделали основной упор на функциональность. В инструментальном ящике нет ничего лишнего: строгий дизайн, специальное отверстие для навесного замка, прочный корпус и наличие внутреннего лотка.

        Преимущества

        • В ящике для инструментов Master Economy, 12" предусмотрено специальное отверстие для навесного замка
        • Прочность конструкции
        • Оптимальная форма, ничего лишнего
        • Полная функциональность при минимуме затрат