Ящик для инструментов Blocker Master Economy 12 ПЦ 3707
Арт. X2815566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
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- Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 12" принадлежит к разряду "спартанских" товаров. При создании этой серии производители сделали основной упор на функциональность. В инструментальном ящике нет ничего лишнего: строгий дизайн, специальное отверстие для навесного замка, прочный корпус и наличие внутреннего лотка.
Преимущества
- В ящике для инструментов Master Economy, 12" предусмотрено специальное отверстие для навесного замка
- Прочность конструкции
- Оптимальная форма, ничего лишнего
- Полная функциональность при минимуме затрат