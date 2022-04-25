Ящик для инструментов Blocker Master Economy 12 ПЦ 3707

Ящик для инструментов Blocker Master Economy, 12" принадлежит к разряду "спартанских" товаров. При создании этой серии производители сделали основной упор на функциональность. В инструментальном ящике нет ничего лишнего: строгий дизайн, специальное отверстие для навесного замка, прочный корпус и наличие внутреннего лотка.

Преимущества