Органайзер для сверл Blocker BR 3718 (пластиковый)

Преимущества

В кейсе предусмотрено множество фиксирующих креплений различной формы и конфигурации, благодаря которым содержимое кейса будет надежно закреплено внутри

Удобная ручка

Стильный дизайн

Ударопрочный пластик

Органайзер для сверл BLOCKER BR3718 - это компактный, стильный, легкий и прочный чемоданчик для хранения электроинструментальных принадлежностей - сверл и буров.