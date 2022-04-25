Органайзер для сверл Blocker BR 3718 (пластиковый)

Органайзер для сверл Blocker BR 3718
Арт. X280415
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|315
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Ширина, мм
|193
- Органайзер для сверл BLOCKER BR3718 - это компактный, стильный, легкий и прочный чемоданчик для хранения электроинструментальных принадлежностей - сверл и буров.
Преимущества
- В кейсе предусмотрено множество фиксирующих креплений различной формы и конфигурации, благодаря которым содержимое кейса будет надежно закреплено внутри
- Удобная ручка
- Стильный дизайн
- Ударопрочный пластик