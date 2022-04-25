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Органайзер для сверл Blocker BR 3718 (пластиковый)
5.0
2
Найти аналог
Органайзеры для инструментов
    Органайзер для сверл Blocker BR 3718
    Арт. X280415
    5.0
    2
    Органайзер для сверл Blocker BR 3718 (пластиковый)

      Органайзер для сверл Blocker BR 3718

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X280415
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		315
      Ширина, мм
      		193
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Органайзер для сверл BLOCKER BR3718 - это компактный, стильный, легкий и прочный чемоданчик для хранения электроинструментальных принадлежностей - сверл и буров.

        Преимущества

        • В кейсе предусмотрено множество фиксирующих креплений различной формы и конфигурации, благодаря которым содержимое кейса будет надежно закреплено внутри
        • Удобная ручка
        • Стильный дизайн
        • Ударопрочный пластик