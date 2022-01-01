Ящик для инструментов ЭНКОР 12330 48*18*18см

Преимущества

Изготовлен из конструкционной стали (толщина стенок 1 мм), благодаря чему ящик имеет небольшой вес и, в то же время, достаточную прочностью

С целью сохранности инструмента ящик запирается на замок

Ящик Энкор ТВ139 12330 служит для хранения и транспортировки инструмента. Ящик разделен на несколько секций, что позволяет сохранить порядок инструмента. Габариты: 48х18х18 см