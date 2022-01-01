Ящик для инструментов ЭНКОР 12330 48*18*18см
Арт. X2815570
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|480
- Ящик Энкор ТВ139 12330 служит для хранения и транспортировки инструмента. Ящик разделен на несколько секций, что позволяет сохранить порядок инструмента. Габариты: 48х18х18 см
Преимущества
- Изготовлен из конструкционной стали (толщина стенок 1 мм), благодаря чему ящик имеет небольшой вес и, в то же время, достаточную прочностью
- С целью сохранности инструмента ящик запирается на замок