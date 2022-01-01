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Ящик для инструментов ЭНКОР 12330 48*18*18см
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Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов ЭНКОР 12330 48*18*18см
    Арт. X2815570
    Ящик для инструментов ЭНКОР 12330 48*18*18см
    Ящик для инструментов ЭНКОР 12330 48*18*18см
      Ящик для инструментов ЭНКОР 12330 48*18*18см
      Ящик для инструментов ЭНКОР 12330 48*18*18см

      Ящик для инструментов ЭНКОР 12330 48*18*18см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2815570

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		480
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ящик Энкор ТВ139 12330 служит для хранения и транспортировки инструмента. Ящик разделен на несколько секций, что позволяет сохранить порядок инструмента. Габариты: 48х18х18 см

        Преимущества

        • Изготовлен из конструкционной стали (толщина стенок 1 мм), благодаря чему ящик имеет небольшой вес и, в то же время, достаточную прочностью
        • С целью сохранности инструмента ящик запирается на замок