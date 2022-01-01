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Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.
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Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.
    Арт. X28141
    Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.
    Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.
    Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.
    Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.
      Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.
      Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.
      Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.
      Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.

      Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X28141

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ящик ЭНКОР 6712 изготовлен из конструкционной стали, толщиной 1мм. Габариты, мм400х200х190.

        Преимущества

        • Ящик имеет возможность запирания на замо
        • Окрашен в красный цвет по технологии электростатического напыления, что намного повышает их потребительские свойства
        • Односекционные имеют пластиковую или металлическую вставку, разделяющую объем ящика на два отделения
        • Многосекционные, соответственно, имеют несколько отделов
        • У переносного ящика с выдвижными полками отделы выстланы микропористым поролоном