Ящик для инструментов ЭНКОР 6712 40*20*19 см.
Арт. X28141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Да
- Ящик ЭНКОР 6712 изготовлен из конструкционной стали, толщиной 1мм. Габариты, мм400х200х190.
Преимущества
- Ящик имеет возможность запирания на замо
- Окрашен в красный цвет по технологии электростатического напыления, что намного повышает их потребительские свойства
- Односекционные имеют пластиковую или металлическую вставку, разделяющую объем ящика на два отделения
- Многосекционные, соответственно, имеют несколько отделов
- У переносного ящика с выдвижными полками отделы выстланы микропористым поролоном