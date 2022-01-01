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Ящик для инструментов Энкор 6713 37*16*16см
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Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Энкор 6713 37*16*16см
    Арт. X2815571
    Ящик для инструментов Энкор 6713 37*16*16см
    Ящик для инструментов Энкор 6713 37*16*16см
      Ящик для инструментов Энкор 6713 37*16*16см
      Ящик для инструментов Энкор 6713 37*16*16см

      Ящик для инструментов Энкор 6713 37*16*16см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2815571

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ящик Энкор 6713 служит для хранения и транспортировки инструмента. Габариты, мм370х160х160.

        Преимущества

        • Ящик разделен на несколько секций, что позволяет сохранить порядок инструмента
        • Изготовлен из конструкционной стали (толщина стенок 1 мм), благодаря чему ящик имеет небольшой вес и, в то же время, достаточную прочностью
        • С целью сохранности инструмента ящик запирается на замок