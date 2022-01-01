Ящик для инструментов Энкор 6713 37*16*16см
Арт. X2815571
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Да
- Ящик Энкор 6713 служит для хранения и транспортировки инструмента. Габариты, мм370х160х160.
Преимущества
- Ящик разделен на несколько секций, что позволяет сохранить порядок инструмента
- Изготовлен из конструкционной стали (толщина стенок 1 мм), благодаря чему ящик имеет небольшой вес и, в то же время, достаточную прочностью
- С целью сохранности инструмента ящик запирается на замок