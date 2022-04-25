Ящик для инструментов Matrix 906035

Металлический ящик MATRIX 906035 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Легко вмещает в себя необходимые инструменты и аксессуары. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.

Преимущества