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Ящик для инструментов Matrix 906035
5.0
2
Найти аналог
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Matrix 906035
    Арт. X2815555
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Matrix 906035
    Ящик для инструментов Matrix 906035
    Ящик для инструментов Matrix 906035
      Ящик для инструментов Matrix 906035
      Ящик для инструментов Matrix 906035
      Ящик для инструментов Matrix 906035

      Ящик для инструментов Matrix 906035

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2815555
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Металлический ящик MATRIX 906035 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Легко вмещает в себя необходимые инструменты и аксессуары. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.

        Преимущества 

        • Металлический каркас и надежная конструкция гарантируют долгий срок службы ящика и безопасное хранение вещей
        • Ящик прочно закрывается с помощью металлической защелки
        • Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску