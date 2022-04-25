Ящик для инструментов Matrix 906035
Арт. X2815555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
- Металлический ящик MATRIX 906035 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Легко вмещает в себя необходимые инструменты и аксессуары. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.
Преимущества
- Металлический каркас и надежная конструкция гарантируют долгий срок службы ящика и безопасное хранение вещей
- Ящик прочно закрывается с помощью металлической защелки
- Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску