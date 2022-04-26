Ящик для инструментов Stanley 179216, 16"

Преимущества

Ящик изготовлен из высокопрочной пластмассы

Замок управляется одной рукой

Инновационный дизайн

Прочная конструкция

Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей

Ящик для инструмента Stanley 1-79-216 обладает большой вместительностью. В крышке предусмотрены органайзеры для мелких деталей. Изделие прекрасно подходит для хранения и транспортировки ручного инструмента. Наличие дополнительного съемного лотка позволяет размещать мелкие предметы и аксессуары, необходимые для работы.