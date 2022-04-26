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Ящик для инструментов Stanley 179216, 16"
5.0
2
Найти аналог
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Stanley 179216, 16"
    Арт. X2815599
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Stanley 179216, 16"
    Ящик для инструментов Stanley 179216, 16"
      Ящик для инструментов Stanley 179216, 16"
      Ящик для инструментов Stanley 179216, 16"

      Ящик для инструментов Stanley 179216, 16"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2815599
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ящик для инструмента Stanley 1-79-216 обладает большой вместительностью. В крышке предусмотрены органайзеры для мелких деталей. Изделие прекрасно подходит для хранения и транспортировки ручного инструмента. Наличие дополнительного съемного лотка позволяет размещать мелкие предметы и аксессуары, необходимые для работы.

        Преимущества

        • Ящик изготовлен из высокопрочной пластмассы
        • Замок управляется одной рукой
        • Инновационный дизайн
        • Прочная конструкция
        • Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей