Ящик для инструментов Stanley 179216, 16"
Арт. X2815599
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик для инструмента Stanley 1-79-216 обладает большой вместительностью. В крышке предусмотрены органайзеры для мелких деталей. Изделие прекрасно подходит для хранения и транспортировки ручного инструмента. Наличие дополнительного съемного лотка позволяет размещать мелкие предметы и аксессуары, необходимые для работы.
Преимущества
- Ящик изготовлен из высокопрочной пластмассы
- Замок управляется одной рукой
- Инновационный дизайн
- Прочная конструкция
- Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей