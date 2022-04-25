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Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"
5.0
2
2 050 ₽
2 583 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"
    Арт. X2815573
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"
    Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"
    Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"
      Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"
      Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"
      Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"

      Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"

      • -533 ₽
      2 050 ₽
      2 583 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2815573
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      • -533 ₽
      2 050 ₽
      2 583 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструмента Stanley 1-79-217 обладает прочной конструкцией. Для удобства транспортировки на рукоятке предусмотрена мягкая накладка. Ящик очень вместителен. Сверху располагаются органайзеры для мелких деталей. 

        Преимущества

        • Ящик изготовлен из высокопрочной пластмассы
        • Замок управляется одной рукой
        • Инновационный дизайн
        • Прочная конструкция
        • Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей