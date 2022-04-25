Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"

Преимущества

Ящик изготовлен из высокопрочной пластмассы

Замок управляется одной рукой

Инновационный дизайн

Прочная конструкция

Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей

Ящик для инструмента Stanley 1-79-217 обладает прочной конструкцией. Для удобства транспортировки на рукоятке предусмотрена мягкая накладка. Ящик очень вместителен. Сверху располагаются органайзеры для мелких деталей.