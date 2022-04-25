Ящик для инструментов Stanley 179217, 19"
Арт. X2815573
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик для инструмента Stanley 1-79-217 обладает прочной конструкцией. Для удобства транспортировки на рукоятке предусмотрена мягкая накладка. Ящик очень вместителен. Сверху располагаются органайзеры для мелких деталей.
Преимущества
- Ящик изготовлен из высокопрочной пластмассы
- Замок управляется одной рукой
- Инновационный дизайн
- Прочная конструкция
- Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей