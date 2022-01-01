Органайзер для инструментов Stanley 192888 серия Clear 11

Преимущества

Приспособление выполнено из прозрачного пластика, который отличается высокой прочностью

Конструкция органайзера включает два запорных механизма для безопасности при хранении и переноске

Внутри ящика имеется 11 отделений - можно разложить необходимые предметы в удобном порядке

Органайзер Stanley 1-92-888 используется при хранении и транспортировке мелкого инструмента и оснастки.