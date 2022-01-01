Органайзер для инструментов Stanley 192888 серия Clear 11
Арт. X28136
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|210
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Ширина, мм
|115
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Высота, мм
|35
- Органайзер Stanley 1-92-888 используется при хранении и транспортировке мелкого инструмента и оснастки.
Преимущества
- Приспособление выполнено из прозрачного пластика, который отличается высокой прочностью
- Конструкция органайзера включает два запорных механизма для безопасности при хранении и переноске
- Внутри ящика имеется 11 отделений - можно разложить необходимые предметы в удобном порядке