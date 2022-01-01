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Органайзер для инструментов Stanley 192888 серия Clear 11
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Органайзеры для инструментов
    Органайзер для инструментов Stanley 192888 серия Clear 11
    Арт. X28136
    Органайзер для инструментов Stanley 192888 серия Clear 11

      Органайзер для инструментов Stanley 192888 серия Clear 11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X28136

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		210
      Ширина, мм
      		115
      Высота, мм
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Органайзер Stanley 1-92-888 используется при хранении и транспортировке мелкого инструмента и оснастки.

        Преимущества

        • Приспособление выполнено из прозрачного пластика, который отличается высокой прочностью
        • Конструкция органайзера включает два запорных механизма для безопасности при хранении и переноске
        • Внутри ящика имеется 11 отделений - можно разложить необходимые предметы в удобном порядке