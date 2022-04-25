Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20
Арт. X28155101
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|497
- Ящик 20" Stanley 1-95-612 предназначен для хранения и транспортировки инструментов. Две металлические защелки надежно защищают от непреднамеренного открывания. Можно отдельно установить навесной замок. Такой ящик пригодится как профессионалу, так и домашнему мастеру: он позволяет держать инструменты и крепежные детали в одном месте и обеспечивает их сохранность
Габаритные размеры: 49.7 х 29.3 х 22.2 см
Преимущества
- Сверху располагается переносной лоток для мелких деталей
- Приспособление оснащено удобной ручкой
- Выполнено из прочных материалов, способно выдержать большие нагрузки
- Отлично подходит для работы с трубами и пиломатериалами