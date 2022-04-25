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Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20
5.0
4
4 380 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20
    Арт. X28155101
    5.0
    4
    Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20
    Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20
    Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20
    Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20
      Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20
      Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20
      Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20
      Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20

      Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20

      4 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X28155101
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		497
      Все характеристики
      4 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик 20" Stanley 1-95-612 предназначен для хранения и транспортировки инструментов. Две металлические защелки надежно защищают от непреднамеренного открывания. Можно отдельно установить навесной замок. Такой ящик пригодится как профессионалу, так и домашнему мастеру: он позволяет держать инструменты и крепежные детали в одном месте и обеспечивает их сохранность
        Габаритные размеры: 49.7 х 29.3 х 22.2 см

        Преимущества

        • Сверху располагается переносной лоток для мелких деталей
        • Приспособление оснащено удобной ручкой
        • Выполнено из прочных материалов, способно выдержать большие нагрузки
        • Отлично подходит для работы с трубами и пиломатериалами