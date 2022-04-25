Ящик для инструментов Stanley 195612 металлопласт. 20

Преимущества

Сверху располагается переносной лоток для мелких деталей

Приспособление оснащено удобной ручкой

Выполнено из прочных материалов, способно выдержать большие нагрузки

Отлично подходит для работы с трубами и пиломатериалами

Ящик 20" Stanley 1-95-612 предназначен для хранения и транспортировки инструментов. Две металлические защелки надежно защищают от непреднамеренного открывания. Можно отдельно установить навесной замок. Такой ящик пригодится как профессионалу, так и домашнему мастеру: он позволяет держать инструменты и крепежные детали в одном месте и обеспечивает их сохранностьГабаритные размеры: 49.7 х 29.3 х 22.2 см