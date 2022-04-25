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Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"
5.0
2
5 030 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"
    Арт. X2815598
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"
    Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"
    Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"
    Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"
      Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"
      Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"
      Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"
      Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"

      Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"

      5 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2815598
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		584
      Все характеристики
      5 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик Stanley 1-95-613 предназначен для хранения и транспортировки инструментов. Такой ящик пригодится для каменщиков, бетонщиков, электриков, сантехников, маляров и др. Он позволяет держать инструменты и крепежные детали в одном месте и обеспечивает их сохранность. Отлично подходит для работы с трубами и пиломатериалами.

        Преимущества

        • Две металлические защелки надежно защищают от непреднамеренного открывания
        • Можно отдельно установить навесной замок
        • Сверху располагается переносной лоток для мелких деталей
        • Приспособление оснащено удобной ручкой с мягкими вставками
        • Ящик выполнен из прочного пластика, способного выдержать большие нагрузки