Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"

Преимущества

Две металлические защелки надежно защищают от непреднамеренного открывания

Можно отдельно установить навесной замок

Сверху располагается переносной лоток для мелких деталей

Приспособление оснащено удобной ручкой с мягкими вставками

Ящик выполнен из прочного пластика, способного выдержать большие нагрузки

Ящик Stanley 1-95-613 предназначен для хранения и транспортировки инструментов. Такой ящик пригодится для каменщиков, бетонщиков, электриков, сантехников, маляров и др. Он позволяет держать инструменты и крепежные детали в одном месте и обеспечивает их сохранность. Отлично подходит для работы с трубами и пиломатериалами.