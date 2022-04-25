Ящик для инструментов Stanley 195613, 23"
Арт. X2815598
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|584
- Ящик Stanley 1-95-613 предназначен для хранения и транспортировки инструментов. Такой ящик пригодится для каменщиков, бетонщиков, электриков, сантехников, маляров и др. Он позволяет держать инструменты и крепежные детали в одном месте и обеспечивает их сохранность. Отлично подходит для работы с трубами и пиломатериалами.
Преимущества
- Две металлические защелки надежно защищают от непреднамеренного открывания
- Можно отдельно установить навесной замок
- Сверху располагается переносной лоток для мелких деталей
- Приспособление оснащено удобной ручкой с мягкими вставками
- Ящик выполнен из прочного пластика, способного выдержать большие нагрузки