Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"

Преимущества

Корпус ящика изготовлен из пластика

Легкая конструкция

Две отделяемых секции

Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов

Удобная ручка

Размер 19"

Ящик для инструмента Stanley JUMBO 1-92-906 изготовлен из прочного пластика. Изделие предназначено для хранения ручного инструмента, а также крепежа, который расположен в органайзере. Ящик обладает съемным лотком. Удобная ручка для транспортировки.