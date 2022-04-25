Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"
Арт. X2864
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик для инструмента Stanley JUMBO 1-92-906 изготовлен из прочного пластика. Изделие предназначено для хранения ручного инструмента, а также крепежа, который расположен в органайзере. Ящик обладает съемным лотком. Удобная ручка для транспортировки.
Преимущества
- Корпус ящика изготовлен из пластика
- Легкая конструкция
- Две отделяемых секции
- Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов
- Удобная ручка
- Размер 19"