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Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"
5.0
2
2 910 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"
    Арт. X2864
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"
    Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"
    Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"
      Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"
      Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"
      Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"

      Ящик для инструментов Stanley 1-92-906, 19"

      2 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2864
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      2 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструмента Stanley JUMBO 1-92-906 изготовлен из прочного пластика. Изделие предназначено для хранения ручного инструмента, а также крепежа, который расположен в органайзере. Ящик обладает съемным лотком. Удобная ручка для транспортировки. 

        Преимущества

        • Корпус ящика изготовлен из пластика
        • Легкая конструкция
        • Две отделяемых секции
        • Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов
        • Удобная ручка
        • Размер 19"