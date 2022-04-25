Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"
Арт. X2865
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Израиль
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик для инструмента Stanley JUMBO 1-92-908 - это вместительный контейнер, который обладает легкой пластиковой конструкцией. Съемный лоток расположен под крышкой. На крышке предусмотрен органайзер для хранения мелочей и удобная для транспортировки крышка.
Преимущества
- Корпус ящика для инструмента Stanley JUMBO 1-92-908 изготовлен из пластика
- Легкая конструкция
- Две отделяемых секции
- Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов
- Удобная ручка
- Размер 22"
- Металлические защелки