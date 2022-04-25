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Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"
5.0
2
3 560 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"
    Арт. X2865
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"
    Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"
    Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"
      Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"
      Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"
      Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"

      Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"

      3 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X2865
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      3 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструмента Stanley JUMBO 1-92-908 - это вместительный контейнер, который обладает легкой пластиковой конструкцией. Съемный лоток расположен под крышкой. На крышке предусмотрен органайзер для хранения мелочей и удобная для транспортировки крышка.

        Преимущества

        • Корпус ящика для инструмента Stanley JUMBO 1-92-908 изготовлен из пластика
        • Легкая конструкция
        • Две отделяемых секции
        • Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов
        • Удобная ручка
        • Размер 22"
        • Металлические защелки