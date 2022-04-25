Ящик для инструментов Stanley Jumbo 192908, 22"

Преимущества

Корпус ящика для инструмента Stanley JUMBO 1-92-908 изготовлен из пластика

Легкая конструкция

Две отделяемых секции

Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов

Удобная ручка

Размер 22"

Металлические защелки

Ящик для инструмента Stanley JUMBO 1-92-908 - это вместительный контейнер, который обладает легкой пластиковой конструкцией. Съемный лоток расположен под крышкой. На крышке предусмотрен органайзер для хранения мелочей и удобная для транспортировки крышка.