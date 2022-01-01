Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм

Преимущества

Для надежной транспортировки предусмотрены замки с ключом и удобная ручка

Металлические угловые накладки для дополнительной защиты от ударов

Алюминиевый ящик для инструментов Unipro 16910U прекрасно подойдет для хранения и переноса инструментов. Анодированная поверхность алюминиевого ящика обладает хорошим изоляционными свойствами. Внутренняя поверхность покрыта мягким пеноматериалом, что дает легкий вес, высокие диэлектрические свойства, не проводимость звука