Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм
Арт. X2815548
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
- Алюминиевый ящик для инструментов Unipro 16910U прекрасно подойдет для хранения и переноса инструментов. Анодированная поверхность алюминиевого ящика обладает хорошим изоляционными свойствами. Внутренняя поверхность покрыта мягким пеноматериалом, что дает легкий вес, высокие диэлектрические свойства, не проводимость звука
Преимущества
- Для надежной транспортировки предусмотрены замки с ключом и удобная ручка
- Металлические угловые накладки для дополнительной защиты от ударов