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Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм
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Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм
    Арт. X2815548
    Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм
    Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм
    Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм
      Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм
      Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм
      Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм

      Ящик для инструментов Unipro 16910U алюм. 460*330*150мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2815548

      Характеристики

      Производитель
      		Unipro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевый ящик для инструментов Unipro 16910U прекрасно подойдет для хранения и переноса инструментов. Анодированная поверхность алюминиевого ящика обладает хорошим изоляционными свойствами. Внутренняя поверхность покрыта мягким пеноматериалом, что дает легкий вес, высокие диэлектрические свойства, не проводимость звука

        Преимущества

        • Для надежной транспортировки предусмотрены замки с ключом и удобная ручка
        • Металлические угловые накладки для дополнительной защиты от ударов