Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
Арт. X28160
Характеристики
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Производитель
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
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Длина, мм
|600
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Ширина, мм
|325
- Объемный и вместительный ящик на колесах Vira 800224, позволит поместить большое количество инструментов как для транспортировки на территорию ремонта, так и для хранения в укромном месте: в кладовой или мастерской.
Преимущества
- Ящик сочетает в себе ударопрочный пластмассовый материал и металл, который обеспечивает долгий срок службы
- Ящик Vira 800224 выбирают те, кто профессионально занимается ремонтными работами, или те, у кого мало или совсем отсутствует место в доме для хранения всех имеющихся инструментов