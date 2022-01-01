Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках

Преимущества

Ящик сочетает в себе ударопрочный пластмассовый материал и металл, который обеспечивает долгий срок службы

Ящик Vira 800224 выбирают те, кто профессионально занимается ремонтными работами, или те, у кого мало или совсем отсутствует место в доме для хранения всех имеющихся инструментов

Объемный и вместительный ящик на колесах Vira 800224, позволит поместить большое количество инструментов как для транспортировки на территорию ремонта, так и для хранения в укромном месте: в кладовой или мастерской.