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Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
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Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
    Арт. X28160
    Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
    Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
    Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
    Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
    Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
      Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
      Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
      Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
      Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках
      Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках

      Ящик для инструментов Vira 800224 24 на колесиках

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X28160

      Характеристики

      Производитель
      		VIRA
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Длина, мм
      		600
      Ширина, мм
      		325
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Объемный и вместительный ящик на колесах Vira 800224, позволит поместить большое количество инструментов как для транспортировки на территорию ремонта, так и для хранения в укромном месте: в кладовой или мастерской.

        Преимущества

        • Ящик сочетает в себе ударопрочный пластмассовый материал и металл, который обеспечивает долгий срок службы
        • Ящик Vira 800224 выбирают те, кто профессионально занимается ремонтными работами, или те, у кого мало или совсем отсутствует место в доме для хранения всех имеющихся инструментов