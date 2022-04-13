Двухсекционный ящик для крепежа со съемными ячейками, 340x285x145 мм

Преимущества

Две пластиковые защелки надежно защищают чемоданчик от непреднамеренного открывания

Удобная ручка обеспечивает комфортную переноску

Качественное исполнение и надежная конструкция гарантируют долгий срок службы ящика

Двусторонний ящик выполнен в форме кейса, служит для хранения и транспортировки крепежных изделий. Имеет по 6 съемных ячеек с каждой стороны, где удобно размещаются необходимые аксессуары и различные мелочи.