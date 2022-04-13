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Двухсекционный ящик для крепежа со съемными ячейками, 340x285x145 мм
5.0
2
Найти аналог
Органайзеры для инструментов
    Двухсекционный ящик для крепежа со съемными ячейками, 340x285x145 мм
    Арт. X1193761
    5.0
    2
    Двухсекционный ящик для крепежа со съемными ячейками, 340x285x145 мм
    Двухсекционный ящик для крепежа со съемными ячейками, 340x285x145 мм
      Двухсекционный ящик для крепежа со съемными ячейками, 340x285x145 мм
      Двухсекционный ящик для крепежа со съемными ячейками, 340x285x145 мм

      Двухсекционный ящик для крепежа со съемными ячейками, 340x285x145 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1193761
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Канада
      Длина, мм
      		340
      Ширина, мм
      		145
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двусторонний ящик выполнен в форме кейса, служит для хранения и транспортировки крепежных изделий. Имеет по 6 съемных ячеек с каждой стороны, где удобно размещаются необходимые аксессуары и различные мелочи.

        Преимущества

        • Две пластиковые защелки надежно защищают чемоданчик от непреднамеренного открывания
        • Удобная ручка обеспечивает комфортную переноску
        • Качественное исполнение и надежная конструкция гарантируют долгий срок службы ящика