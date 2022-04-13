Двухсекционный ящик для крепежа со съемными ячейками, 340x285x145 мм
Арт. X1193761
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Канада
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Длина, мм
|340
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Ширина, мм
|145
- Двусторонний ящик выполнен в форме кейса, служит для хранения и транспортировки крепежных изделий. Имеет по 6 съемных ячеек с каждой стороны, где удобно размещаются необходимые аксессуары и различные мелочи.
Преимущества
- Две пластиковые защелки надежно защищают чемоданчик от непреднамеренного открывания
- Удобная ручка обеспечивает комфортную переноску
- Качественное исполнение и надежная конструкция гарантируют долгий срок службы ящика