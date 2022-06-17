Разборный ящик для песка, 0.5 куб. м

Ящик для песка ПРЕСТИЖ 0,5 куб. м это разборное вместилище из цельного металла, и применяемый в качестве хранилища песка для тушения локализованных возгораний, например, при пожаре, возникшем из-за короткого замыкания в электросети, воспламенения жидких горючих веществ, вспыхивания и плавления металлов и пластмасс. Ящик для песка ПРЕСТИЖ 0,5 куб. м имеет толщину более миллиметра, и покрыт защитным слоем красящего вещества, позволяющим сохранить песок сыпучим и предотвращающим его отсыревание. Пожарный ящик пригодится как в учебных частях специальных служб, так и на промышленных объектах, где высок риск возникновения пожароопасных ситуаций.

Преимущества ящика для песка ПРЕСТИЖ 0,5 куб. м:

Прочный;

Вместительный;

Пожаробезопасный;

Не пропускает влагу;

Надежный.

Комплектация: