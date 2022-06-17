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Разборный ящик для песка, 0.5 куб. м
5.0
2
Найти аналог
Средства пожарной защиты
    Разборный ящик для песка, 0.5 куб. м
    Арт. X169751029
    5.0
    2
    Разборный ящик для песка, 0.5 куб. м

      Разборный ящик для песка, 0.5 куб. м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169751029
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Тип
      		ящик
      Материал
      		металл
      Габариты, мм
      		1200x550x880
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ящик для песка ПРЕСТИЖ 0,5 куб. м это разборное вместилище из цельного металла, и применяемый в качестве хранилища песка для тушения локализованных возгораний, например, при пожаре, возникшем из-за короткого замыкания в электросети, воспламенения жидких горючих веществ, вспыхивания и плавления металлов и пластмасс. Ящик для песка ПРЕСТИЖ 0,5 куб. м имеет толщину более миллиметра, и покрыт защитным слоем красящего вещества, позволяющим сохранить песок сыпучим и предотвращающим его отсыревание. Пожарный ящик пригодится как в учебных частях специальных служб, так и на промышленных объектах, где высок риск возникновения пожароопасных ситуаций.

        Преимущества ящика для песка ПРЕСТИЖ 0,5 куб. м:

        • Прочный;
        • Вместительный;
        • Пожаробезопасный;
        • Не пропускает влагу;
        • Надежный.

        Комплектация:

        • Ящик пожарный.