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Кран Belamos YM5001 резьба 3/4 пластик
84 ₽
Переходники
    Кран Belamos YM5001 резьба 3/4 пластик
    Арт. Ю00000021253
    Кран Belamos YM5001 резьба 3/4 пластик

      Кран Belamos YM5001 резьба 3/4 пластик

      84 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021253

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		переходник шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      84 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кран пластиковый, внутренняя - наружняя резьба 3/4". Коннекторы и соединители шлангов полива предназначены для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Коннекторы соединители и прочие объединяющие комплектующие – это удобный способ быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Они обеспечивают высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.