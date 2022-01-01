Кран Belamos YM5001 резьба 3/4 пластик

Кран пластиковый, внутренняя - наружняя резьба 3/4". Коннекторы и соединители шлангов полива предназначены для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Коннекторы соединители и прочие объединяющие комплектующие – это удобный способ быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Они обеспечивают высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.