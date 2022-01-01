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Штуцер Belamos YM5807 3/4"-1"
53 ₽
Адаптеры для шланга
    Штуцер Belamos YM5807 3/4"-1"
    Арт. Ю00000022134
    Штуцер Belamos YM5807 3/4"-1"

      Штуцер Belamos YM5807 3/4"-1"

      53 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000022134

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		переходник шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      53 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер универсальный для быстросъемных соединений. Внутренняя резьба ¾-1″, пластик Belamos. Коннекторы и соединители шлангов полива предназначены для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Коннекторы соединители и прочие объединяющие комплектующие – это удобный способ быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Данные изделия обычно изготавливаются из мягкого пластика в Тайване. Они обеспечивают высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость