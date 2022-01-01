Штуцер Belamos YM5807 3/4"-1"
Арт. Ю00000022134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|переходник шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Нет
- Штуцер универсальный для быстросъемных соединений. Внутренняя резьба ¾-1″, пластик Belamos. Коннекторы и соединители шлангов полива предназначены для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Коннекторы соединители и прочие объединяющие комплектующие – это удобный способ быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Данные изделия обычно изготавливаются из мягкого пластика в Тайване. Они обеспечивают высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость