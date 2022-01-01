Лента для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм*66м, белая

Преимущества

Устойчива к ультрафиолетовому излучению

Отличные свойства клея и эластичность делают эту ленту идеальным выбором для использования в упаковочном секторе, также лента подходит для утепления окон в зимний период

Ленту рекомендуется наносить на поверхность свободную от растворителей и прочих агрессивных сред

Лента для заклеивания окон Folsen 48ммх66м белая Solvent PP 55мкм 0433948 с основой из биориентированного полипропилена и клеем на основе натурального каучука. Благодаря свойствам клея, лента может использоваться при низких температурах, но наносить её нужно при положительной температуре не ниже +10 градусов Цельсия.