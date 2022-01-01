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Лента для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм*66м, белая
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Малярные ленты
    Лента для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм*66м, белая
    Арт. X132513

      Лента для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм*66м, белая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132513

      Характеристики

      Производитель
      		Aviora
      Тип крепежа
      		лента
      Цвет
      		белый
      Количество, шт
      		1
      Ширина, мм
      		48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лента для заклеивания окон Folsen 48ммх66м белая Solvent PP 55мкм 0433948 с основой из биориентированного полипропилена и клеем на основе натурального каучука. Благодаря свойствам клея, лента может использоваться при низких температурах, но наносить её нужно при положительной температуре не ниже +10 градусов Цельсия.

        Преимущества

        • Устойчива к ультрафиолетовому излучению
        • Отличные свойства клея и эластичность делают эту ленту идеальным выбором для использования в упаковочном секторе, также лента подходит для утепления окон в зимний период
        • Ленту рекомендуется наносить на поверхность свободную от растворителей и прочих агрессивных сред