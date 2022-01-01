Лента для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм*66м, белая
Арт. X132513
Характеристики
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Производитель
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Тип крепежа
|лента
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Цвет
|белый
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Количество, шт
|1
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Ширина, мм
|48
- Лента для заклеивания окон Folsen 48ммх66м белая Solvent PP 55мкм 0433948 с основой из биориентированного полипропилена и клеем на основе натурального каучука. Благодаря свойствам клея, лента может использоваться при низких температурах, но наносить её нужно при положительной температуре не ниже +10 градусов Цельсия.
Преимущества
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению
- Отличные свойства клея и эластичность делают эту ленту идеальным выбором для использования в упаковочном секторе, также лента подходит для утепления окон в зимний период
- Ленту рекомендуется наносить на поверхность свободную от растворителей и прочих агрессивных сред