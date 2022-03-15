Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зачистка на дрель Firat 32
5.0
2
Найти аналог
Зачистные насадки по трубам
    Зачистка на дрель Firat 32
    Арт. X169502747
    5.0
    2
    Зачистка на дрель Firat 32

      Зачистка на дрель Firat 32

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169502747
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Firat
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Турция
      Диаметр, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зачистной инструмент 8795063032 FIRAT используется совместно с дрелями для зачистки полипропиленовых труб диаметром 32 мм при установке и ремонте климатического оборудования, систем отопления и водоснабжения. Инструмент снимает тонкий слой материала с наружной поверхности трубы, подготавливая ее для сварки.

        Преимущества

        • Материал инструмента - сталь, которая отличается высокой прочностью и износостойкостью, не подвергается химическим и механическим воздействиям
        • Использование зачистного инструмента сокращает время, затрачиваемое на подготовку труб для дальнейшей обработки сварочным оборудованием