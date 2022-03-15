Зачистка на дрель Firat 32

Преимущества

Материал инструмента - сталь, которая отличается высокой прочностью и износостойкостью, не подвергается химическим и механическим воздействиям

Использование зачистного инструмента сокращает время, затрачиваемое на подготовку труб для дальнейшей обработки сварочным оборудованием

Зачистной инструмент 8795063032 FIRAT используется совместно с дрелями для зачистки полипропиленовых труб диаметром 32 мм при установке и ремонте климатического оборудования, систем отопления и водоснабжения. Инструмент снимает тонкий слой материала с наружной поверхности трубы, подготавливая ее для сварки.