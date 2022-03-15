Зачистка на дрель Firat 32
Арт. X169502747
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Турция
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Диаметр, мм
|32
- Зачистной инструмент 8795063032 FIRAT используется совместно с дрелями для зачистки полипропиленовых труб диаметром 32 мм при установке и ремонте климатического оборудования, систем отопления и водоснабжения. Инструмент снимает тонкий слой материала с наружной поверхности трубы, подготавливая ее для сварки.
Преимущества
- Материал инструмента - сталь, которая отличается высокой прочностью и износостойкостью, не подвергается химическим и механическим воздействиям
- Использование зачистного инструмента сокращает время, затрачиваемое на подготовку труб для дальнейшей обработки сварочным оборудованием