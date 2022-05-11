Заглушка Лиссант 1080800760, 100 мм
Арт. X699145339
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Внешний диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|1
- Круглая заглушка для воздуховодов ЛИССАНТ, 100 мм — фасонная часть воздуховода, предназначена для обеспечения максимальной герметичности воздушного канала, то есть исключения возможности подсосов и утечек воздуха, для направления воздушного потока согласно схеме, а также для защиты функционирующей или законсервированной вентиляционной системы от попадания внутрь воздуховодов воды, мусора, посторонних предметов.
Преимущества
- Герметичное замыкание канала
- Простой монтаж
- Изготовлена из качественной оцинкованной стали