Заглушка Fusitek FT03304 (40 мм)
Арт. X428979
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|заглушка
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Материал
|полипропилен
- Заглушка — это разновидность фитинга, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Материалом для изготовления заглушек может служить углеродистая и низколегированная сталь. Производятся преимущественно методом штамповки.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность
- Устойчивость к повышенным температурам