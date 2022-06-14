Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311
Арт. X131104184
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина хвостовика
|короткий
|
Тип TIG горелки
|9, 20, 24, 25
|
Вес, кг
|0.05
- Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311 - предназначена для фиксации цанги. Крепится к головке горелок TS 9, TS 20, TS 25, их модификациям и аналогам.
Преимущества
- Материал - ударопрочный пластик с латунной вставкой и резиновым уплотнением
- Длина, мм - 18.0
- Длина вольфрамового электрода, мм - до 50.0