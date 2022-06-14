Преимущества

Материал - ударопрочный пластик с латунной вставкой и резиновым уплотнением

Длина, мм - 18.0



Длина вольфрамового электрода, мм - до 50.0



Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311 - предназначена для фиксации цанги. Крепится к головке горелок TS 9, TS 20, TS 25, их модификациям и аналогам.