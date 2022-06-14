Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311
5.0
3
Найти аналог
Колпачки для сварочных горелок
    Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311
    Арт. X131104184
    5.0
    3
    Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311
    Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311
      Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311
      Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311

      Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131104184
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Длина хвостовика
      		короткий
      Тип TIG горелки
      		9, 20, 24, 25
      Вес, кг
      		0.05
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заглушка короткая Сварог (TS 9-20-24-25) IHJ0015 00000087311 - предназначена для фиксации цанги. Крепится к головке горелок TS 9, TS 20, TS 25, их модификациям и аналогам.

        Преимущества

        • Материал - ударопрочный пластик с латунной вставкой и резиновым уплотнением
        • Длина, мм - 18.0
        • Длина вольфрамового электрода, мм - до 50.0