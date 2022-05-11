Заклепки вытяжные Matrix 40625, 3.2х10 мм, 50 шт.

Заклепки Matrix 40625, 3.2х10 мм, 50 шт.
Арт. Х150547
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|10
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Диаметр, мм
|3.2
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Материал
|алюминий
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Шлиц
|нет
- Заклепки MATRIX 40625 предназначены для скрепления различных деталей между собой при помощи заклепочника. Изготовлены из алюминия, подходят для соединения заготовок из пластика, кожи, металла и других материалов. Могут использоваться для строительно-монтажных работ и в домашнем хозяйстве. Обеспечивают качественное и прочное соединение.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы