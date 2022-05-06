Заклепки вытяжные Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.

Заклепки Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
Арт. Х150548
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|8
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Диаметр, мм
|4
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Материал
|алюминий
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Шлиц
|нет
- Заклепки вытяжные MATRIX арт. 40632 с потайным бортиком предназначены для создания неразъемных соединений между тонколистовыми материалами (пластиком, металлом, кожей и др.). При установке потайных заклепок необходим заклепочник и доступ с одной стороны материала. Толщина соединяемых материалов не должна превышать 8 мм. Обеспечивают прочное и качественное соединение. Изготовлены из алюминия и могут использоваться для строительно-монтажных работ и в домашних условиях.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы