Заклепки вытяжные Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Заклепки вытяжные MATRIX арт. 40632 с потайным бортиком предназначены для создания неразъемных соединений между тонколистовыми материалами (пластиком, металлом, кожей и др.). При установке потайных заклепок необходим заклепочник и доступ с одной стороны материала. Толщина соединяемых материалов не должна превышать 8 мм. Обеспечивают прочное и качественное соединение. Изготовлены из алюминия и могут использоваться для строительно-монтажных работ и в домашних условиях.