Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Заклепки вытяжные Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
5.0
2
85 ₽
Вытяжные заклепки
    Заклепки Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
    Арт. Х150548
    5.0
    2
    Заклепки вытяжные Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.

      Заклепки Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.

      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х150548
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Длина, мм
      		8
      Диаметр, мм
      		4
      Материал
      		алюминий
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заклепки вытяжные MATRIX арт. 40632 с потайным бортиком предназначены для создания неразъемных соединений между тонколистовыми материалами (пластиком, металлом, кожей и др.). При установке потайных заклепок необходим заклепочник и доступ с одной стороны материала. Толщина соединяемых материалов не должна превышать 8 мм. Обеспечивают прочное и качественное соединение. Изготовлены из алюминия и могут использоваться для строительно-монтажных работ и в домашних условиях.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы