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Вытяжные заклепки Matrix 4.8х16 мм 40665, 50шт
4.5
2
160 ₽
Вытяжные заклепки
    Заклепки Matrix 4.8х16 мм 40665, 50шт
    Арт. Х150550
    4.5
    2
    Вытяжные заклепки Matrix 4.8х16 мм 40665, 50шт

      Заклепки Matrix 4.8х16 мм 40665, 50шт

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х150550
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Длина, мм
      		16
      Диаметр, мм
      		4.8
      Материал
      		алюминий
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высококачественные заклепки, изготовленные из современных материалов и предназначенные для скрепления деталей заклепочником, пригодятся в домашнем хозяйстве и во время строительно-монтажных работ. Набор от известной торговой марки Matrix весит всего 0,16 кг, он включает 50 заклепок размером 4,8x16 мм для отверстия диаметром 4,8 мм. Они гарантируют прочное соединение заготовок из плотного картона, пластика, натуральной и искусственной кожи, металла и других популярных материалов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы