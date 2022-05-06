Вытяжные заклепки Matrix 4.8х16 мм 40665, 50шт

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Высококачественные заклепки, изготовленные из современных материалов и предназначенные для скрепления деталей заклепочником, пригодятся в домашнем хозяйстве и во время строительно-монтажных работ. Набор от известной торговой марки Matrix весит всего 0,16 кг, он включает 50 заклепок размером 4,8x16 мм для отверстия диаметром 4,8 мм. Они гарантируют прочное соединение заготовок из плотного картона, пластика, натуральной и искусственной кожи, металла и других популярных материалов.