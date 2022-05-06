Заклепки вытяжные Matrix 40645. 4x16 мм, 50 шт.

Заклепки Matrix 40645. 4x16 мм, 50 шт.
Арт. Х150556
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|16
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Диаметр, мм
|4
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Материал
|алюминий
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Шлиц
|нет
- Заклепки Matrix 40645, 4,0 x 16 мм, 50 шт., предназначены для соединения листовых заготовок. Обеспечивают надежную фиксацию материалов даже при наличии доступа только с одной стороны. Используются в строительстве домов, при возведении заборов из профлиста, производстве оборудования, будут полезны в домашней мастерской.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы