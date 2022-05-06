Заклепки вытяжные Matrix 40645. 4x16 мм, 50 шт.

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Заклепки Matrix 40645, 4,0 x 16 мм, 50 шт., предназначены для соединения листовых заготовок. Обеспечивают надежную фиксацию материалов даже при наличии доступа только с одной стороны. Используются в строительстве домов, при возведении заборов из профлиста, производстве оборудования, будут полезны в домашней мастерской.