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Заклепочник Вихрь (225 мм)
5.0
2
Найти аналог
Заклепочники
    Заклепочник Вихрь (225 мм)
    Арт. О00000013262
    5.0
    2
    Заклепочник Вихрь (225 мм)
    Заклепочник Вихрь (225 мм)
      Заклепочник Вихрь (225 мм)
      Заклепочник Вихрь (225 мм)

      Заклепочник Вихрь (225 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013262
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		230x60x22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заклепочник ВИХРЬ 225 мм - ручной инструмент для надежного соединения деталей или нескольких слоев материала. 

        Преимущества

        • Удобные рукоятки можно сжимать для компактного хранения, специальный замок закрепляет инструмент в сложенном состоянии
        • Корпус из конструкционной стали высокой прочности
        • Насадки крепятся на инструмент, что создает дополнительное удобство в работе