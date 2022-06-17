Заклепочник Вихрь (225 мм)
Арт. О00000013262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|230x60x22
- Заклепочник ВИХРЬ 225 мм - ручной инструмент для надежного соединения деталей или нескольких слоев материала.
Преимущества
- Удобные рукоятки можно сжимать для компактного хранения, специальный замок закрепляет инструмент в сложенном состоянии
- Корпус из конструкционной стали высокой прочности
- Насадки крепятся на инструмент, что создает дополнительное удобство в работе