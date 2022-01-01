Заклепочник ЭНКОР 9172 поворотный
Арт. 900534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Вес, кг
|0.68
- Заклепочник поворотный 360 градусов Энкор 9172 применяется для установки заклепок. Мощный штампованный стальной корпус. Удобный поворотный механизм, возможность поворота рабочей части на 360°. Технические характеристики: Максимальная длина заклепки: 20 мм. Диаметр используемых заклёпок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм.
Преимущества
- Надежность
- Удобство