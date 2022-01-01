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Заклепочник ЭНКОР 9172 поворотный
Найти аналог
Заклепочники
    Заклепочник ЭНКОР 9172 поворотный
    Арт. 900534
    Заклепочник ЭНКОР 9172 поворотный

      Заклепочник ЭНКОР 9172 поворотный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 900534

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Вес, кг
      		0.68
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заклепочник поворотный 360 градусов Энкор 9172 применяется для установки заклепок. Мощный штампованный стальной корпус. Удобный поворотный механизм, возможность поворота рабочей части на 360°. Технические характеристики: Максимальная длина заклепки: 20 мм. Диаметр используемых заклёпок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм.

        Преимущества

        • Надежность
        • Удобство