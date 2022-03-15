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Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
5.0
2
Найти аналог
Заклепочники
    Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
    Арт. 900527
    5.0
    2
    Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
    Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
    Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
    Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
    Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
      Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
      Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
      Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
      Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
      Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002

      Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900527
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002 используется для соединения неподдающихся сварке материалов. Кулисный механизм снижает затрачиваемую энергию во время работы. Прочная стальная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Стальная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента
        • Надежность