Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002
Арт. 900527
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Вес, кг
|2
- Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002 используется для соединения неподдающихся сварке материалов. Кулисный механизм снижает затрачиваемую энергию во время работы. Прочная стальная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента.
Преимущества
- Стальная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента
- Надежность