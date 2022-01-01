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Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
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Заклепочники
    Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
    Арт. jonnesway_5778
    Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
    Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
    Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
    Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
    Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
      Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
      Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
      Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
      Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002
      Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002

      Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5778

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		340х190х45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002 используется для соединения неподдающихся сварке материалов. Кулисный механизм снижает затрачиваемую энергию во время работы. Прочная стальная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента.

        Преимущества 

        • Стальная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента