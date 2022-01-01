Заклепочник кулисный промышленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1002

Преимущества

Стальная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента

Промышленный кулисный заклепочник Jonnesway V1002 используется для соединения неподдающихся сварке материалов. Кулисный механизм снижает затрачиваемую энергию во время работы. Прочная стальная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента.