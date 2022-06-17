Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
5.0
2
Найти аналог
Заклепочники
    Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
    Арт. О00000013332
    5.0
    2
    Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
    Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
    Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
    Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
    Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
      Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
      Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
      Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
      Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
      Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)

      Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013332
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		250x65x32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заклепочник ВИХРЬ 250 мм поворотный 360 гр - ручной инструмент для надежного соединения деталей или нескольких слоев материала.

        Преимущества

        • Функция перестановки рабочей части (в положении 360 градусов) позволяет работать в труднодоступных местах
        • Удобные рукоятки можно сжимать для компактного хранения, специальный замок закрепляет инструмент в сложенном состоянии
        • Корпус из конструкционной стали высокой прочности
        • Насадки крепятся на инструмент, что создает дополнительное удобство в работе