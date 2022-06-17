Заклепочник поворотный Вихрь (250 мм, 360 гр)
Арт. О00000013332
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип крепежного инструмента
|заклепочник
|
Габариты, мм
|250x65x32
- Заклепочник ВИХРЬ 250 мм поворотный 360 гр - ручной инструмент для надежного соединения деталей или нескольких слоев материала.
Преимущества
- Функция перестановки рабочей части (в положении 360 градусов) позволяет работать в труднодоступных местах
- Удобные рукоятки можно сжимать для компактного хранения, специальный замок закрепляет инструмент в сложенном состоянии
- Корпус из конструкционной стали высокой прочности
- Насадки крепятся на инструмент, что создает дополнительное удобство в работе