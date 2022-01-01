Заклепочник рычажный двусторонний Jonnesway V1005 (2.4 - 4.8 мм)
Арт. jonnesway_5781
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Тип крепежного инструмента
|заклепочник
|
Габариты, мм
|345x121x35
- Двусторонний заклепочник Jonnesway V1005 используется для работы в труднодоступных местах. Заклепочную головку можно переставлять в верхнюю часть инструмента или в боковую. Специальные накладки на рукоятках обеспечивают надежный хват.
Преимущества:
- Рабочая поверхность выполнена из прочного металла.
- Заклепочник применяется для соединений, в конструкции которых используются "слепые" заклепки.