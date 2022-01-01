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Заклепочник рычажный двусторонний Jonnesway V1005 (2.4 - 4.8 мм)
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Заклепочники
    Заклепочник рычажный двусторонний Jonnesway V1005 (2.4 - 4.8 мм)
    Арт. jonnesway_5781
    Заклепочник рычажный двусторонний Jonnesway V1005 (2.4 - 4.8 мм)
    Заклепочник рычажный двусторонний Jonnesway V1005 (2.4 - 4.8 мм)
      Заклепочник рычажный двусторонний Jonnesway V1005 (2.4 - 4.8 мм)
      Заклепочник рычажный двусторонний Jonnesway V1005 (2.4 - 4.8 мм)

      Заклепочник рычажный двусторонний Jonnesway V1005 (2.4 - 4.8 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5781

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		345x121x35
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двусторонний заклепочник Jonnesway V1005 используется для работы в труднодоступных местах. Заклепочную головку можно переставлять в верхнюю часть инструмента или в боковую. Специальные накладки на рукоятках обеспечивают надежный хват.

        Преимущества:

        • Рабочая поверхность выполнена из прочного металла.
        • Заклепочник применяется для соединений, в конструкции которых используются "слепые" заклепки.