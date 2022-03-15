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Заклепочник рычажный Jonnesway V1003 (2.4 - 6.4 мм.)
5.0
2
4 580 ₽
Заклепочники
    Заклепочник рычажный Jonnesway V1003 (2.4 - 6.4 мм.)
    Арт. 900518
    5.0
    2
    Заклепочник рычажный Jonnesway V1003 (2.4 - 6.4 мм.)
    Заклепочник рычажный Jonnesway V1003 (2.4 - 6.4 мм.)
      Заклепочник рычажный Jonnesway V1003 (2.4 - 6.4 мм.)
      Заклепочник рычажный Jonnesway V1003 (2.4 - 6.4 мм.)

      Заклепочник рычажный Jonnesway V1003 (2.4 - 6.4 мм.)

      4 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 900518
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		480x170x135
      Все характеристики
      4 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рычажный заклепочник 3.2-6.4 мм Jonnesway V1003 активно используется для соединений, где необходимо использование "слепых" заклепок. Инструмент подходит для работы с заклепками размерами от 3.2 мм до 6.4 мм. Он обладает мягкими прорезиненными ручками с противоскользящими свойствами, что способствует максимальному уровню комфорта и безопасности в работе.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Эффективность
        • Износоустойчивость
        • Легкость применения