Заклепочник рычажный Jonnesway V1004 с поворотной головкой 360 гр ( 2.4 - 4.8 мм)
Арт. jonnesway_5780
Заклепочник рычажный Jonnesway V1004 с поворотной головкой 360 гр ( 2.4 - 4.8 мм)
Арт. jonnesway_5780
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|360х120х40
- Ручной рычажный заклепочник JONNESWAY V1004 со стальным штампованным корпусом, рычагами и вращающейся на 360° головкой, применяется для обслуживания алюминиевых вытяжных заклепок.
Преимущества:
- Вращение головки облегчает применение инструмента в труднодоступных местах.
- Мягкие накладки на рукоятках обеспечивают удобный хват инструмента.
- Рабочая поверхность выполнена из прочного металла и покрыта специальной краской.
- Рукоятки скрепляются специальным кольцом для безопасной транспортировки.