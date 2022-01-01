Заклепочник рычажный Jonnesway V1004 с поворотной головкой 360 гр ( 2.4 - 4.8 мм)

Преимущества:

Вращение головки облегчает применение инструмента в труднодоступных местах.

Мягкие накладки на рукоятках обеспечивают удобный хват инструмента.

Рабочая поверхность выполнена из прочного металла и покрыта специальной краской.

Рукоятки скрепляются специальным кольцом для безопасной транспортировки.









Ручной рычажный заклепочник JONNESWAY V1004 со стальным штампованным корпусом, рычагами и вращающейся на 360° головкой, применяется для обслуживания алюминиевых вытяжных заклепок.