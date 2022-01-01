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Заклепочник рычажный Jonnesway V1004 с поворотной головкой 360 гр ( 2.4 - 4.8 мм)
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Заклепочники
    Заклепочник рычажный Jonnesway V1004 с поворотной головкой 360 гр ( 2.4 - 4.8 мм)
    Арт. jonnesway_5780
    Заклепочник рычажный Jonnesway V1004 с поворотной головкой 360 гр ( 2.4 - 4.8 мм)

      Заклепочник рычажный Jonnesway V1004 с поворотной головкой 360 гр ( 2.4 - 4.8 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5780

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		360х120х40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной рычажный заклепочник JONNESWAY V1004 со стальным штампованным корпусом, рычагами и вращающейся на 360° головкой, применяется для обслуживания алюминиевых вытяжных заклепок.

        Преимущества:

        • Вращение головки облегчает применение инструмента в труднодоступных местах.
        • Мягкие накладки на рукоятках обеспечивают удобный хват инструмента. 
        • Рабочая поверхность выполнена из прочного металла и покрыта специальной краской.
        • Рукоятки скрепляются специальным кольцом для безопасной транспортировки.