Заклепочник цельностальной Stanley MR55 0-69-804 (260 мм)
Арт. Х130316664
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|320x100x100
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- Заклепочник Stanley MR55 0-69-804 обладает прочной стальной конструкцией. Данный инструмент служит для создания неразъемных соединений. Диаметр заклепок составляет 2, 3, 4, 5 мм. Смена рабочего наконечника осуществляется с помощью специального ключа. Для удобства работы предусмотрены эргономичные накладки на рукоятках, повторяющие форму руки. Фиксатор рукояток исключает раскрытие инструмента при транспортировке.
Преимущества
- Небольшой вес
- Ограничители для пальцев
- Хомут для фиксации ручек
- В комплект входит четыре взаимозаменяемых насадки
- Заклепки диаметром 2, 3, 4, 5 мм
- Подпружиненная рукоятка для автоматического извлечения стержня заклепки