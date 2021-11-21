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Заклепочник цельностальной Stanley MR55 0-69-804 (260 мм)
4.5
6
1 500 ₽
Заклепочники
    Заклепочник цельностальной Stanley MR55 0-69-804 (260 мм)
    Арт. Х130316664
    4.5
    6
    Заклепочник цельностальной Stanley MR55 0-69-804 (260 мм)
    Заклепочник цельностальной Stanley MR55 0-69-804 (260 мм)
      Заклепочник цельностальной Stanley MR55 0-69-804 (260 мм)
      Заклепочник цельностальной Stanley MR55 0-69-804 (260 мм)

      Заклепочник цельностальной Stanley MR55 0-69-804 (260 мм)

      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130316664
      4.5
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		320x100x100
      Все характеристики
      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заклепочник Stanley MR55 0-69-804 обладает прочной стальной конструкцией. Данный инструмент служит для создания неразъемных соединений. Диаметр заклепок составляет 2, 3, 4, 5 мм. Смена рабочего наконечника осуществляется с помощью специального ключа. Для удобства работы предусмотрены эргономичные накладки на рукоятках, повторяющие форму руки. Фиксатор рукояток исключает раскрытие инструмента при транспортировке.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Ограничители для пальцев
        • Хомут для фиксации ручек
        • В комплект входит четыре взаимозаменяемых насадки
        • Заклепки диаметром 2, 3, 4, 5 мм
        • Подпружиненная рукоятка для автоматического извлечения стержня заклепки