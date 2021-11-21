Заклепочник цельностальной Stanley MR55 0-69-804 (260 мм)

Преимущества

Небольшой вес

Ограничители для пальцев

Хомут для фиксации ручек

В комплект входит четыре взаимозаменяемых насадки

Заклепки диаметром 2, 3, 4, 5 мм

Подпружиненная рукоятка для автоматического извлечения стержня заклепки

Заклепочник Stanley MR55 0-69-804 обладает прочной стальной конструкцией. Данный инструмент служит для создания неразъемных соединений. Диаметр заклепок составляет 2, 3, 4, 5 мм. Смена рабочего наконечника осуществляется с помощью специального ключа. Для удобства работы предусмотрены эргономичные накладки на рукоятках, повторяющие форму руки. Фиксатор рукояток исключает раскрытие инструмента при транспортировке.