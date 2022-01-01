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Заклепочник усиленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1001
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Заклепочники
    Заклепочник усиленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1001
    Арт. jonnesway_5777
    Заклепочник усиленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1001
    Заклепочник усиленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1001
      Заклепочник усиленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1001
      Заклепочник усиленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1001

      Заклепочник усиленный Jonnesway, 2,4 - 4,8 мм, V1001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5777

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		340х110х40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Усиленный заклепочник 2.4-4.8 мм Jonnesway V1001 применяется для надежного соединения различных заготовок. Инструментом можно работать со слепыми заклепками размерами 2.4-4.8 мм. Заклепочник прост и удобен в работе, с его помощью можно легко и быстро справиться с большим объемом работ.

        Преимущества 

        • Простота эксплуатации
        • Эффективность
        • Длительный срок использования
        • Фиксатор рукояток