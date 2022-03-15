Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)

Преимущества

Работа со всеми видами оснастки

Трех цанговый захват - для надежной работы и долгого срока службы вытяжного механизма

Корпус заклепочника выполнен из специального литья под давлением

Рычажная конструкция увеличивает приложенные усилия и снижает утомляемость оператора во время работы

Рабочие элементы выполнены из хромистой стали SCM-440 и закалены

Контейнер для отработанных штифтов в комплекте

Рычажный заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE 31179 используется для скрепления тонколистовых строительных металлоконструкций стальными и алюминиевыми заклепками. Возможна работа двумя руками для создания максимального усилия. Заклепочник комплектуется контейнером для отработанных штифтов.