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Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
5.0
2
Найти аналог
Заклепочники
    Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
    Арт. 900524
    5.0
    2
    Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
    Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
    Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
    Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
      Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
      Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
      Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
      Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)

      Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 900524
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		570x188x52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажный заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE 31179 используется для скрепления тонколистовых строительных металлоконструкций стальными и алюминиевыми заклепками. Возможна работа двумя руками для создания максимального усилия. Заклепочник комплектуется контейнером для отработанных штифтов.

        Преимущества

        • Работа со всеми видами оснастки
        • Трех цанговый захват - для надежной работы и долгого срока службы вытяжного механизма
        • Корпус заклепочника выполнен из специального литья под давлением
        • Рычажная конструкция увеличивает приложенные усилия и снижает утомляемость оператора во время работы
        • Рабочие элементы выполнены из хромистой стали SCM-440 и закалены
        • Контейнер для отработанных штифтов в комплекте