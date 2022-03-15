Заклепочник усиленный двуручный Kraftool 31179 (3.2/ 4/ 4.8/ 6/ 6.4 мм)
Арт. 900524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|570x188x52
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- Рычажный заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE 31179 используется для скрепления тонколистовых строительных металлоконструкций стальными и алюминиевыми заклепками. Возможна работа двумя руками для создания максимального усилия. Заклепочник комплектуется контейнером для отработанных штифтов.
Преимущества
- Работа со всеми видами оснастки
- Трех цанговый захват - для надежной работы и долгого срока службы вытяжного механизма
- Корпус заклепочника выполнен из специального литья под давлением
- Рычажная конструкция увеличивает приложенные усилия и снижает утомляемость оператора во время работы
- Рабочие элементы выполнены из хромистой стали SCM-440 и закалены
- Контейнер для отработанных штифтов в комплекте