Замок навесной Matrix, 50 мм, удлиненная дужка
Арт. mir-instrumenta_13408
Характеристики
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Производитель
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Морозоустойчивость
|Нет
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Противопожарный
|Нет
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Влагозащищенный
|Нет
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Декоративный
|Нет
- Замок навесной предназначен для запирания хозяйственных помещений, гаражей, складов, подвалов и т.д.Корпус : стальные пластиныПокрытие корпуса: ОцинкованноеМатериал исполнения дужки: стальная с хромированным покрытиемКо-во ключей: 3 Материал исполнения секретного механизма: Латунь Автоматическое запирание дужки