Замок навесной всепогодный Matrix, 100x100 мм

Замок навесной предназначен для запирания хозяйственных помещений, гаражей, складов, подвалов и т.д.Корпус : сталь Покрытие корпуса: Оцинкованное покрытие, пластиковый кожухМатериал исполнения дужки: стальная с хромированным покрытием в резиновом кожухеКо-во ключей: 3 Материал исполнения секретного механизма: СтальПластиковый кожух корпуса замка и резиновый дужки предотвращает появление коррозии.Специальная «шторка» защищает секретный механизм замка от попадания влаги.