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Замок навесной всепогодный Matrix, 100x100 мм
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Навесные замки
    Замок навесной всепогодный Matrix, 100x100 мм
    Арт. mir-instrumenta_13411
    Замок навесной всепогодный Matrix, 100x100 мм
    Замок навесной всепогодный Matrix, 100x100 мм
    Замок навесной всепогодный Matrix, 100x100 мм
    Замок навесной всепогодный Matrix, 100x100 мм

    Замок навесной всепогодный Matrix, 100x100 мм

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_13411

    Характеристики

    Производитель
    		Matrix
    Морозоустойчивость
    		Нет
    Противопожарный
    		Нет
    Влагозащищенный
    		Нет
    Декоративный
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Замок навесной предназначен для запирания хозяйственных помещений, гаражей, складов, подвалов и т.д.Корпус : сталь Покрытие корпуса: Оцинкованное покрытие, пластиковый кожухМатериал исполнения дужки: стальная с хромированным покрытием в резиновом кожухеКо-во ключей: 3 Материал исполнения секретного механизма: СтальПластиковый кожух корпуса замка и резиновый дужки предотвращает появление коррозии.Специальная «шторка» защищает секретный механизм замка от попадания влаги.