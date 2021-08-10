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Замок тросовый универсальный Matrix, 8х650 мм
5.0
1
Найти аналог
Велосипедные тросовые замки
    Замок тросовый универсальный Matrix, 8х650 мм
    Арт. mir-instrumenta_44552
    5.0
    1
    Замок тросовый универсальный Matrix, 8х650 мм

      Замок тросовый универсальный Matrix, 8х650 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_44552
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Морозоустойчивость
      		Нет
      Противопожарный
      		Нет
      Влагозащищенный
      		Нет
      Декоративный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Замок предназначен для обеспечения сохранности велосипедов, детских колясок, санок, мототехники и т.д., а так же для запирания хозяйственных помещений.Гибкий стальной трос в защитной пластиковой оболочке удобен и универсален в использовании.Материал секретного механизма (личинки) - латунь.Автоматическое запирание.В комплекте два стальных ключа.