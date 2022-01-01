Замок навесной, металлический корпус, удлиненная закаленная дужка Зубр Мастер 3712-38-1, 38 мм

Преимущества

Классическая форма

Размер 38 мм - установка замка в труднодоступном месте

Удлиненная дужка диаметром 6 мм

Цилиндровый механизм секрета изготовлен из латуни по передовым технологиям

Усиленная металлическая конструкция замка

Высококлассные комплектующие

Контроль качества при производстве - безопасность и надежность продукции

Долгий срок службы

Работа при любых погодных условиях

Навесной замок 38 мм ЗУБР МАСТЕР 3712-38-1 - надежный инструмент размером 38 мм для защиты даже самых ответственных помещений. При изготовлении использовались лучшие комплектующие и производился постоянный контроль. Запирающий латунный механизм секрета гарантирует отличную работу при любых погодных условиях. Замок оснащен удлиненной дужкой из закаленной стали, которая не подвержена распиливанию, что повышает его взломостойкость. На дужке имеется накладка из резины, что защищает запирающий механизм навесного замка от попадания воды. Закаленная дужка обладает высоким уровнем прочности, что гарантирует повышенную стойкость к взлому.