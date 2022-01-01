Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
Арт. О00000036152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
С этим товаром смотрят
- Стильный масляный радиатор Zanussi серии Casa, 9 секций создаст в доме неповторимую атмосферу комфорта и будет радовать удобством использования благодаря мобильным колесикам и ручке специальной форме.
Преимущества
- Три режима мощности - 800/1200/2000 Вт
- Класс пылевлагозащищенности - IP20
- Эффективный обогрев с "POWERFUL HEAT" – быстрый выход прибора на заданную мощность и обогрев помещения в максимально сжатые сроки
- Ручка повышенной комфортности "ADVANCED GRIP" – оптимальная форма ручки и ее горизонтальное расположение на корпусе дает возможность легкого и комфортного перемещения прибора
- Экологически чистый и безопасный наполнитель - экологическое минеральное масло европейского стандарта, прошедшее многоступенчатую систему очистки, гарантирует высочайшую эффективность работы прибора
- Максимальный уровень безопасности - встроенный датчик и высоконадежный механический термостат предотвращают перегрев прибора
- Сертификат пожарной безопасности – гарантирует максимальную безопасность при длительной непрерывной работе