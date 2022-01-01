Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W

Преимущества

Три режима мощности - 800/1200/2000 Вт

Класс пылевлагозащищенности - IP20

Эффективный обогрев с "POWERFUL HEAT" – быстрый выход прибора на заданную мощность и обогрев помещения в максимально сжатые сроки

Ручка повышенной комфортности "ADVANCED GRIP" – оптимальная форма ручки и ее горизонтальное расположение на корпусе дает возможность легкого и комфортного перемещения прибора

Экологически чистый и безопасный наполнитель - экологическое минеральное масло европейского стандарта, прошедшее многоступенчатую систему очистки, гарантирует высочайшую эффективность работы прибора

Максимальный уровень безопасности - встроенный датчик и высоконадежный механический термостат предотвращают перегрев прибора

Сертификат пожарной безопасности – гарантирует максимальную безопасность при длительной непрерывной работе

Стильный масляный радиатор Zanussi серии Casa, 9 секций создаст в доме неповторимую атмосферу комфорта и будет радовать удобством использования благодаря мобильным колесикам и ручке специальной форме.