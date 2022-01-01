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Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
4 990 ₽
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
    Арт. О00000036152
    Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
    Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
    Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
    Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
    Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
    Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
    Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
    Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
      Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
      Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
      Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
      Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
      Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
      Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
      Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W
      Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W

      Масляный радиатор Zanussi Casa ZOH/CS-09W

      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000036152

      Характеристики

      Производитель
      		Zanussi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Стильный масляный радиатор Zanussi серии Casa, 9 секций создаст в доме неповторимую атмосферу комфорта и будет радовать удобством использования благодаря мобильным колесикам и ручке специальной форме.

        Преимущества

        • Три режима мощности - 800/1200/2000 Вт
        • Класс пылевлагозащищенности - IP20
        • Эффективный обогрев с "POWERFUL HEAT" – быстрый выход прибора на заданную мощность и обогрев помещения в максимально сжатые сроки
        • Ручка повышенной комфортности "ADVANCED GRIP" – оптимальная форма ручки и ее горизонтальное расположение на корпусе дает возможность легкого и комфортного перемещения прибора
        • Экологически чистый и безопасный наполнитель - экологическое минеральное масло европейского стандарта, прошедшее многоступенчатую систему очистки, гарантирует высочайшую эффективность работы прибора
        • Максимальный уровень безопасности - встроенный датчик и высоконадежный механический термостат предотвращают перегрев прибора
        • Сертификат пожарной безопасности – гарантирует максимальную безопасность при длительной непрерывной работе