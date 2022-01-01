Зарядное устройство Champion CH360

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи Champion CH360 позволяет производить подзарядку Li-ion аккумулятора Champion. Устройство оснащено индикацией в виде двух лампочек. Первая лампочка загорается зеленым светом при включении устройство в сеть, а вторая - отражает состояние заряда батареи. Зеленый свет обеих лампочек означает полный заряд аккумуляторной батареи. Производить подзарядку аккумулятора следует при температуре окружающего воздуха не менее +10°С. Не следует хранить батарею в разряженном состоянии, это может привести к выходу ее из строя.