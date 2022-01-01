Зарядное устройство Champion CH360
Арт. champion_213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для аккумуляторов, В
|36
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Зарядное устройство для аккумуляторной батареи Champion CH360 позволяет производить подзарядку Li-ion аккумулятора Champion. Устройство оснащено индикацией в виде двух лампочек. Первая лампочка загорается зеленым светом при включении устройство в сеть, а вторая - отражает состояние заряда батареи. Зеленый свет обеих лампочек означает полный заряд аккумуляторной батареи. Производить подзарядку аккумулятора следует при температуре окружающего воздуха не менее +10°С. Не следует хранить батарею в разряженном состоянии, это может привести к выходу ее из строя.