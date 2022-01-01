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Зарядное устройство Champion CH360
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Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Champion CH360
    Арт. champion_213
    Зарядное устройство Champion CH360

      Зарядное устройство Champion CH360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_213

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		36
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи Champion CH360 позволяет производить подзарядку Li-ion аккумулятора Champion. Устройство оснащено индикацией в виде двух лампочек. Первая лампочка загорается зеленым светом при включении устройство в сеть, а вторая - отражает состояние заряда батареи. Зеленый свет обеих лампочек означает полный заряд аккумуляторной батареи. Производить подзарядку аккумулятора следует при температуре окружающего воздуха не менее +10°С. Не следует хранить батарею в разряженном состоянии, это может привести к выходу ее из строя.