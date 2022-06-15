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Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)
5.0
2
3 610 ₽
4 310 ₽
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)
    Арт. X10194342
    5.0
    2
    Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)
    Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)
      Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)
      Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)

      Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)

      • -700 ₽
      3 610 ₽
      4 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10194342
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Подходит для аккумуляторов, В
      		10.8, 12, 14.4, 18
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      • -700 ₽
      3 610 ₽
      4 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зарядное устройство Dewalt DCB115 предназначено для заряда 10,8 В; 14,4 В; 18,0 В XR Li-Ion сдвижных батарей. Особенностью данного устройства является двух этапная система зарядки, которая обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора. Диагностика со светодиодной индикацией дает возможность визуально контролировать процесс зарядки аккумуляторов. Данное зарядное устройство можно закреплять на стену.

        Преимущества

        • Используется для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением 10,8/14,4/18 В
        • Подробная система индикации на корпусе, позволяющая в деталях контролировать зарядку АКБ. Отображает, что процесс идет или уже завершился
        • Также показывает, что аккумуляторный блок перегрелся или имеет низкую температуру, поврежден, есть проблемы электропитани