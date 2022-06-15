Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)

Преимущества

Используется для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением 10,8/14,4/18 В

Подробная система индикации на корпусе, позволяющая в деталях контролировать зарядку АКБ. Отображает, что процесс идет или уже завершился

Также показывает, что аккумуляторный блок перегрелся или имеет низкую температуру, поврежден, есть проблемы электропитани

Зарядное устройство Dewalt DCB115 предназначено для заряда 10,8 В; 14,4 В; 18,0 В XR Li-Ion сдвижных батарей. Особенностью данного устройства является двух этапная система зарядки, которая обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора. Диагностика со светодиодной индикацией дает возможность визуально контролировать процесс зарядки аккумуляторов. Данное зарядное устройство можно закреплять на стену.