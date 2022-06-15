Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)
Арт. X10194342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Подходит для аккумуляторов, В
|10.8, 12, 14.4, 18
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Зарядное устройство Dewalt DCB115 предназначено для заряда 10,8 В; 14,4 В; 18,0 В XR Li-Ion сдвижных батарей. Особенностью данного устройства является двух этапная система зарядки, которая обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора. Диагностика со светодиодной индикацией дает возможность визуально контролировать процесс зарядки аккумуляторов. Данное зарядное устройство можно закреплять на стену.
Преимущества
- Используется для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением 10,8/14,4/18 В
- Подробная система индикации на корпусе, позволяющая в деталях контролировать зарядку АКБ. Отображает, что процесс идет или уже завершился
- Также показывает, что аккумуляторный блок перегрелся или имеет низкую температуру, поврежден, есть проблемы электропитани