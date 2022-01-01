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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора DeWalt DW 911
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Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора DeWalt DW 911
    Арт. Х12177
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора DeWalt DW 911

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора DeWalt DW 911

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12177

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Предпусковая (форсированная) зарядка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство DeWalt DW911 оснащено AM/FM радиоприемником. Устройство предназначено для зарядки NiMH и NiCd – аккумуляторов напряжением 7,2-18В. К преимуществам зарядного устройства DeWalt DW911 относится высокая скорость зарядки батарей.Зарядное устройство оснащено мощными всепогодными динамиками, обеспечивающими высокое качество и громкость звука. Также стоит отметить малый вес и компактные размеры зарядного устройства