Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора DeWalt DW 911

Зарядное устройство DeWalt DW911 оснащено AM/FM радиоприемником. Устройство предназначено для зарядки NiMH и NiCd – аккумуляторов напряжением 7,2-18В. К преимуществам зарядного устройства DeWalt DW911 относится высокая скорость зарядки батарей.Зарядное устройство оснащено мощными всепогодными динамиками, обеспечивающими высокое качество и громкость звука. Также стоит отметить малый вес и компактные размеры зарядного устройства