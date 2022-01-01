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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 35B
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Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 35B
    Арт. 715102
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 35B

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 35B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715102

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. ток заряда, А
      		38
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство HELVI Progress 35 99000032 представляет собой профессиональное оборудование, которое используется в крупных автомастерских. Для удобства управления и контроля модель оснащается переключателями напряжения и тока, а также стрелочными амперметром и вольтметром. Специальный карман на передней панели служит для аккуратного хранения кабелей. Покрытие корпуса устойчиво к влиянию коррозии и образованию сколов в течение всего срока службы.
        Длина проводов крокодилов - 1.6 м

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Прочный металлический корпус
        • Устройство защиты от тепловых перегрузок
        • Высокое качество сборки
        • Не требует сложного технического обслуживания