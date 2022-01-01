Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 35B
Арт. 715102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. ток заряда, А
|38
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Зарядное устройство HELVI Progress 35 99000032 представляет собой профессиональное оборудование, которое используется в крупных автомастерских. Для удобства управления и контроля модель оснащается переключателями напряжения и тока, а также стрелочными амперметром и вольтметром. Специальный карман на передней панели служит для аккуратного хранения кабелей. Покрытие корпуса устойчиво к влиянию коррозии и образованию сколов в течение всего срока службы.
Длина проводов крокодилов - 1.6 м
Преимущества
- Долгий срок службы
- Прочный металлический корпус
- Устройство защиты от тепловых перегрузок
- Высокое качество сборки
- Не требует сложного технического обслуживания